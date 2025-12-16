 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

На трассе М-3 в Брянской области разбился микроавтобус с детьми

МВД: после ДТП на трассе Брянской области в больницы доставили 20 человек
Фото: УМВД России по Брянской области
Фото: УМВД России по Брянской области

В результате ДТП на трассе М-3 «Украина» в Брянской области в больницы доставлены 20 человек. Среди пострадавших — десять несовершеннолетних детей и девять взрослых, ехавших в микроавтобусе, а также водитель внедорожника. Об этом сообщает полиция Брянской области.

Авария произошла утром 17 декабря около 08:50 на 367-м километре автодороги в Брянском районе. По предварительным данным полиции, водитель внедорожника Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом. Тот осуществлял организованную перевозку группы детей.

В результате происшествия погибших нет. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения региона для оказания помощи. Их текущее состояние уточняется.

На месте работают сотрудники полиции и следственных органов. Они устанавливают точные причины и обстоятельства аварии, включая возможные технические неисправности автомобилей и действия водителей. По факту ДТП проводится процессуальная проверка.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Школа Одинцово нападение нож

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Четырнадцать белорусских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Польше
Общество
Умер попавший в ДТП глава Реутова Филипп Науменко
Политика
Появилось видео с ДТП из-за снегопада в Пензенской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 14:26 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 14:26
Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове Общество, 14:31 
Зеленский предупредил о главной угрозе для Украины этой зимой Политика, 14:15
Каким будет пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Все школы в Одинцово усилили безопасность после нападения с ножом Общество, 14:08
Госдума приняла закон о возврате земель жителям приграничных регионов Недвижимость, 14:08
Бывший глава департамента культуры Москвы останется под стражей Политика, 14:06
Финалист Кубка Гагарина назначил третьего за месяц тренера Спорт, 13:58
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе Общество, 13:58
Монеты года. Как и почему взлетала и падала криптовалюта Solana Крипто, 13:58
Главные фобии сотрудников: как с ними справляться руководителю Образование, 13:53
Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя полгода после подписания Спорт, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Цифровой двойник актива: как технологии меняют управление добычей нефти Тренды, 13:33