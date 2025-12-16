МВД: после ДТП на трассе Брянской области в больницы доставили 20 человек

На трассе М-3 в Брянской области разбился микроавтобус с детьми

Фото: УМВД России по Брянской области

В результате ДТП на трассе М-3 «Украина» в Брянской области в больницы доставлены 20 человек. Среди пострадавших — десять несовершеннолетних детей и девять взрослых, ехавших в микроавтобусе, а также водитель внедорожника. Об этом сообщает полиция Брянской области.

Авария произошла утром 17 декабря около 08:50 на 367-м километре автодороги в Брянском районе. По предварительным данным полиции, водитель внедорожника Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом. Тот осуществлял организованную перевозку группы детей.

В результате происшествия погибших нет. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения региона для оказания помощи. Их текущее состояние уточняется.

На месте работают сотрудники полиции и следственных органов. Они устанавливают точные причины и обстоятельства аварии, включая возможные технические неисправности автомобилей и действия водителей. По факту ДТП проводится процессуальная проверка.