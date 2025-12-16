Сыгравший в «Матрице» австралийский актер Мартин Грелис умер в возрасте 57 лет

Мартин Грелис (Фото: martingrelis / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Австралийский актер Мартин Грелис, известный по роли в научно-фантастическом блокбастере «Матрица», скончался в возрасте 57 лет, сообщило агентство Sophie Jermyn Management в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы выражаем наши соболезнования и сочувствие его семье и близким в это трудное время. Он ушел слишком рано», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Грелис начал свою карьеру в 1999 году, сыграв роль Боба Фетта в фан-фильме по «Звездным войнам» под названием «Темное искупление». Затем получил небольшую роль в австралийской драме «Железное небо», после чего сыграл пилота военного вертолета в «Матрице». Последней ролью актера стала работа в телесериале «Альфа и его невеста-девственница» в этом году.