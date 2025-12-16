 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Умер сыгравший в «Матрице» австралийский актер Мартин Грелис

Сыгравший в «Матрице» австралийский актер Мартин Грелис умер в возрасте 57 лет
Мартин Грелис
Мартин Грелис (Фото: martingrelis / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Австралийский актер Мартин Грелис, известный по роли в научно-фантастическом блокбастере «Матрица», скончался в возрасте 57 лет, сообщило агентство Sophie Jermyn Management в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы выражаем наши соболезнования и сочувствие его семье и близким в это трудное время. Он ушел слишком рано», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Грелис начал свою карьеру в 1999 году, сыграв роль Боба Фетта в фан-фильме по «Звездным войнам» под названием «Темное искупление». Затем получил небольшую роль в австралийской драме «Железное небо», после чего сыграл пилота военного вертолета в «Матрице». Последней ролью актера стала работа в телесериале «Альфа и его невеста-девственница» в этом году.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Матрица смерть актер Австралия

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 14:06 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 14:06
Обстановка на месте нападения ученика на школу в Одинцове Общество, 14:31 
Зеленский предупредил о главной угрозе для Украины этой зимой Политика, 14:15
Каким будет пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Все школы в Одинцово усилили безопасность после нападения с ножом Общество, 14:08
Госдума приняла закон о возврате земель жителям приграничных регионов Недвижимость, 14:08
Бывший глава департамента культуры Москвы останется под стражей Политика, 14:06
Финалист Кубка Гагарина назначил третьего за месяц тренера Спорт, 13:58
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
СПЧ призвал удалить видео убийства в подмосковной школе Общество, 13:58
Монеты года. Как и почему взлетала и падала криптовалюта Solana Крипто, 13:58
Главные фобии сотрудников: как с ними справляться руководителю Образование, 13:53
Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя полгода после подписания Спорт, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Цифровой двойник актива: как технологии меняют управление добычей нефти Тренды, 13:33