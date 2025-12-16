«МК»: учительница спасла учеников от подростка с ножом в школе в Одинцово

«МК» рассказал, как учительница спасла учеников от подростка с ножом

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Во время нападения 15-летнего подростка с ножом в Успенской школе в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа учеников младших классов эвакуировали через окно учебного заведения, пишет «Московский комсомолец». Эвакуацию организовала классный руководитель четвертого класса. Она заперлась с детьми в кабинете на первом этаже школы.

Родители учеников рассказали газете, что узнали о случившемся из СМИ. Не сумев дозвониться до школьной администрации, самостоятельно прибыли к зданию.

Некоторые из школьников оказались на улице без верхней одежды, отмечает издание. Их увели в Дом молодежи напротив учебного заведения.

По данным полиции, утром во вторник, 16 декабря, учащийся девятого класса распылил в школе перцовый газ, ранил ножом охранника и напал на учеников. Погиб десятилетний ребенок. Помимо охранника, ранения получили еще два человека. Нападавший задержан.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).