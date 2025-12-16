 Перейти к основному контенту
Общество
0

«МК» рассказал, как учительница спасла учеников от подростка с ножом

«МК»: учительница спасла учеников от подростка с ножом в школе в Одинцово
Фото: Виталий Смольников / ТАСС
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Во время нападения 15-летнего подростка с ножом в Успенской школе в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа учеников младших классов эвакуировали через окно учебного заведения, пишет «Московский комсомолец». Эвакуацию организовала классный руководитель четвертого класса. Она заперлась с детьми в кабинете на первом этаже школы.

Родители учеников рассказали газете, что узнали о случившемся из СМИ. Не сумев дозвониться до школьной администрации, самостоятельно прибыли к зданию. 

Некоторые из школьников оказались на улице без верхней одежды, отмечает издание. Их увели в Дом молодежи напротив учебного заведения.

Нападение с ножом на школу в Одинцово. Спецэфир телеканала РБК
Общество

По данным полиции, утром во вторник, 16 декабря, учащийся девятого класса распылил в школе перцовый газ, ранил ножом охранника и напал на учеников. Погиб десятилетний ребенок. Помимо охранника, ранения получили еще два человека. Нападавший задержан. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). 

Авторы
Теги
Денис Малышев
Московская область школьники эвакуация нападение подросток

