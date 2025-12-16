Актрису Бочкареву оштрафовали за хулиганство

Наталья Бочкарева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Московский городской суд оставил в силе штраф для актрисы Натальи Бочкаревой по делу об административном правонарушении. Ее признали виновной в мелком хулиганстве после конфликта с соседкой по коттеджному поселку. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Изначально решение было вынесено еще 13 августа 2025 года Останкинским районным судом Москвы. Суд тогда признал, что действия актрисы подпадают под ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), и назначил ей штраф в размере 1 тыс. руб.

Бочкарева и ее защитник пытались оспорить это постановление, подав апелляционную жалобу. Однако 15 декабря 2025 года Московский городской суд, рассмотрев жалобу, оставил решение первой инстанции без изменений, а апелляцию — без удовлетворения. Штраф для актрисы вступил в законную силу.

Конкретные детали конфликта с соседкой в опубликованных судебных сообщениях не раскрываются. Известно лишь, что инцидент произошел в коттеджном поселке, где проживает актриса.