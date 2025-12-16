 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Актрису Бочкареву оштрафовали за хулиганство

Актрису Бочкареву оштрафовали за хулиганство в коттеджном поселке
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Московский городской суд оставил в силе штраф для актрисы Натальи Бочкаревой по делу об административном правонарушении. Ее признали виновной в мелком хулиганстве после конфликта с соседкой по коттеджному поселку. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Изначально решение было вынесено еще 13 августа 2025 года Останкинским районным судом Москвы. Суд тогда признал, что действия актрисы подпадают под ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), и назначил ей штраф в размере 1 тыс. руб.

Бочкарева и ее защитник пытались оспорить это постановление, подав апелляционную жалобу. Однако 15 декабря 2025 года Московский городской суд, рассмотрев жалобу, оставил решение первой инстанции без изменений, а апелляцию — без удовлетворения. Штраф для актрисы вступил в законную силу.

Конкретные детали конфликта с соседкой в опубликованных судебных сообщениях не раскрываются. Известно лишь, что инцидент произошел в коттеджном поселке, где проживает актриса.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
конфликт суд штраф

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 12:56 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 12:56
МГУ и СПбГУ вошли в тройку рейтинга университетов стран БРИКС Общество, 13:01
Спрос на перевозки в аптечные сети вырос на 7% — «Деловые Линии» Компании, 13:00
Армия России нанесла удар по цеху сборки ударных БПЛА ВСУ Общество, 12:59
В Москве на фоне атаки дрона ввели ограничения во Внуково Политика, 12:58
Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1» Спорт, 12:56
ФАС проверит причины высоких наценок на отдельные продукты питания Общество, 12:55
В Кремле ответили на идею о рождественском перемирии Политика, 12:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
10 касаний до сделки. Как небольшой фирме строить партнерство с гигантамиПодписка на РБК, 12:48
Появилось видео из Дома молодежи, куда эвакуировали подмосковных учащихся Общество, 12:45
GWM анонсировал скорое появление нового «супервнедорожника» Авто, 12:44
Популярный криптокошелек MetaMask добавил поддержку биткоина Крипто, 12:43
Топ-8 главных смартфонов 2025 года. Для фото, игр и других задач Life, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Напавший на школу в Одинцово подросток снял себя на видео Общество, 12:41