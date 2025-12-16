 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Посольство России в Мексике предупредило о возможном ответе на тарифы

Здание посольства&nbsp;России в Мексике&nbsp;
Здание посольства России в Мексике  (Фото: Иван Валюк / ТАСС)

Москва следит за изменениями в тарифной политике Мексики и примет решение согласно принципу взаимности и необходимости защищать национальные интересы, заявили в посольстве России в Мехико, передают «Известия».

«Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма и будет принимать решения, исходя из защиты национальных экономических интересов и необходимости сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной», — говорится в сообщении.

Посол ответил на вопрос о пошлинах Мексики в отношении России
Политика

В декабре парламент Мексики одобрил пакет новых таможенных тарифов, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Новые меры предусматривают тарифы до 50% на более чем 1,4 тыс. товаров, таких как металлы, автомобили, одежда и бытовая техника. По словам президента Клаудии Шейнбаум, меры призваны стимулировать внутреннее производство. Под действие пошлин подпадут десятки стран, не имеющих соглашения о свободной торговле с Мексикой, в том числе Россия.

Несмотря на включение России в список стран, на которые будут распространяться мексиканские тарифы, существенного влияния на экономику и политические отношения сторон они не окажут, считает директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец.

Товарооборот между Россией и Мексикой остается крайне незначительным. Так, в 2025 году на Россию пришлось лишь 0,0045% экспорта Мексики и 0,2% импорта, Согласно данным Банка Мексики, в денежном выражении экспорт составил около $21,4 млн, импорт — около $966 млн, говорится в отчете Национального института статистики и географии.

Многие из товаров, попавших под тарифы, поступают из Китая, отмечает Би-би-си. В сентябре Шейнбаум впервые сообщила о планах повысить тарифы с 20 до 50%. Bloomberg подчеркивал, что Мексика, а также США и Канада, между которыми заключено соглашение о свободной торговле, известное как USMCA, в последние годы предпринимают шаги, чтобы не допустить китайские автомобили на свои рынки.

