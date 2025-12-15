В мессенджере Max начал действовать режим семейной защиты

Фото: Андрей Любимов / РБК

В мессенджере Max появилась функция «Семейная защита», которая позволит оградить близких от спама и мошеннических рассылок. рассказали РБК в пресс-службе сервиса.

Для того чтобы начать использовать новую функцию, необходимо обновить приложение, убедиться, что вы есть в контактах у того, кто будет подключен к режиму; затем в разделе «Приватность» необходимо активировать этот набор настроек и отправить полученный код пользователю, которого хотите подключить к «Семейной защите».

Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Бета-версию представили широкой публике в марте. В июне премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сервис стал национальным мессенджером.

С лета в Max начали переводить школьные и родительские чаты, также россиян уведомляют об открытии там домовых сообществ. К середине ноября в нем зарегистрировались 55 млн пользователей.