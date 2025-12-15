Путин освободил три категории граждан от наказания обязательными работами

Владимир Путин (Фото: Global Look Press )

Президент России Владимир Путин подписал законы об освобождении от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов, а также усыновителей и опекунов детей-инвалидов. Документ опубликован на портале правовых актов.

Изменения внесены в ст. 3.13 КоАП (обязательные работы могут назначаться в объеме от 60 до 480 часов и не включаются в трудовой стаж). Ранее освобождение от них распространялось на беременных женщин, матерей с детьми до трех лет, инвалидов I и II групп, военнослужащих, а также ряда сотрудников военных и силовых ведомств.

Кроме того, согласно нововведению, пристав-исполнитель получает право обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника из числа указанных категорий граждан от дальнейшего выполнения обязательных работ.