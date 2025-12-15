Умерла народная артистка России Ирина Андрианова

Ирина Андрианова (Фото: Тверской академический театр драмы)

Утром 15 декабря после тяжелой болезни скончалась народная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова. Об этом сообщила пресс-служба Тверского академического театра драмы.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артистки, а также поклонникам ее таланта. Дату и место прощания с Ириной Васильевной Андриановой сообщат дополнительно.

Ирина Андрианова родилась 19 октября 1949 года в городе Люберцы Московской области. В 1971 году окончила актерский факультет ГИТИСа им. А.В. Луначарского. Свою театральную карьеру начинала в Ульяновском и Таллинском драматических театрах (1971–1974). С 1974 года работала в Тверском академическом театре драмы. В 1986 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России, в 2002 году — звание народной артистки России.