«Мисс Финляндия» извинилась за расистский жест перед жителями Китая

Фото: sarahdzafce / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Победительница конкурса «Мисс Финляндия» Сара Джафце, лишившаяся титула на фоне скандала с «жестом с раскосыми глазами», принесла за него извинения, пишет газета Global Times.

Как отмечает издание, Джафце сначала извинилась в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) на финском языке, пообещав «извлечь из этого урок». Бывшая «Мисс Финляндия» заявила в посте, что одной из ее важнейших ценностей является «уважение к людям, их происхождению и различиям». Позднее было опубликовано видео, на котором Джафце приносит извинения на китайском и английском языках, пишет газета.

На фотографии, опубликованной в социальных сетях в конце ноября, Джафце позировала, оттягивая пальцами уголки глаз. Фотография вызвала волну критики в адрес девушки, 11 декабря организаторы конкурса «Мисс Финляндия» публично принесли извинения за этот жест, а сама Джафце была лишена титула.

Как сообщала Helsinki Times, фотографию изначально опубликовала подруга Джафце в закрытой группе. Джафце заявила, что этот жест был реакцией на головную боль и давление в глазах во время ужина, а подруга позже без ее согласия добавила подпись на финском «китайская еда» (kiinalaisenkaa syömäs).