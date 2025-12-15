В Москве перед приемом у врача внедрят предварительные исследования

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы)

Пациентам московских поликлиник со следующего года начнут автоматически назначать предварительные исследования по жалобам еще до очного приема, чтобы сделать первичный визит к врачу более результативным и сократить избыточную нагрузку на систему здравоохранения. Об этом в интервью телеканалам «Россия 24», «Россия 1», «Москва 24» и агентству «РИА Новости» по итогам 2025 года рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Согласно новому подходу, направления на анализы и инструментальные исследования будут формироваться автоматически на основе жалоб, которые пациент указывает при онлайн-записи через цифровые сервисы. Такая схема позволит заранее уточнить характер проблемы и определить, к какому специалисту направить пациента, а также избавит москвичей от десятков миллионов лишних визитов в поликлиники ежегодно.

Ракова пояснила, что сейчас при записи по жалобам пациенты фактически начинают взаимодействие с поликлиникой в формате «нулевого приема», когда до визита формируется необходимый объем данных. «Допустим, у человека боль в колене. Без рентгена примерно в течение года невозможно определить, ему к ортопеду, к терапевту либо уже необходимо выдавать направление на плановую операцию, — привела пример Ракова. — Мы приняли решение, что по таким видам жалоб со следующего года будет сразу открываться запись на проведение исследований. По результатам исследований мы можем уже понимать, какой специалист должен заниматься этим пациентом и, соответственно, направлять его к нужному врачу».

По словам заммэра, к новой организации приема пациентов позволили перейти текущий технологический уровень московских поликлиник, развитая цифровая инфраструктура и накопленный массив данных. Из примерно 250 тыс. человек, ежедневно посещающих городские поликлиники, порядка 20–30% приходят по административным поводам — за справками, продлением рецепта или закрытием больничного. Теперь и эти задачи можно решать удаленно, что высвобождает значительный объем очных приемов и позволяет врачам сосредоточиться на пациентах, нуждающихся в личном осмотре.

Система «нулевого приема» уже доступна всем пациентам, которым требуется очное посещение: до визита им предлагается заполнить онлайн-опросник, где последующие вопросы уточняют предыдущие по принципу, которым руководствуется врач при сборе анамнеза. На основе этих данных система поддержки принятия врачебных решений формирует для врача три наиболее вероятных предварительных диагноза, а также с помощью нейросетей готовит сводку из электронной медкарты пациента о прошлых обращениях, исследованиях, назначенных лекарствах и вызовах скорой, что дает врачу возможность заранее подготовиться и точечно выстроить консультацию.

Кроме того, цифровые инструменты автоматически выделяют пациентов из групп риска, например при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания, и предлагают им пройти углубленный опрос для оценки степени опасности состояния. Такой подход, по оценке столичных властей, должен повысить качество первичной помощи, ускорить постановку диагноза и сделать маршрут пациента по системе здравоохранения более точным и предсказуемым.

В телеинтервью вице-мэр Ракова также рассказала об успехах автоматизации столичной системы здравоохранения. Так, за последние пять лет количество высокотехнологичных операций выросло вдвое — до 150 тыс. «Мы активно развиваем и роботическую хирургию, — отметила заммэра. — Если в прошлом году мы провели только 2 тыс. операций на роботах, то в этом году уже 4,5 тыс., и надеюсь, что в следующем году сделаем уже 7 тыс. операций. Роботы наносят минимальные травмы организму и, как следствие, у человека ниже риски появления каких-то осложнений, и он быстрее выздоравливает».