Общество⁠,
0

Жительница Перми добилась получения свидетельства о рождении в 55 лет

Жительница Перми 55 лет жила без паспорта и свидетельства о рождении
Фото: igor_sapko / VK
Фото: igor_sapko / VK

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал, что к нему обратилась за помощью жительница Перми, которая 55 лет жила без свидетельства о рождении и паспорта.

«Она рассказала, что после ее появления на свет мама так и не обратилась в органы ЗАГС с заявлением о регистрации рождения. В детстве она не посещала детский сад, не обучалась в школе, воспитывалась дома», — написал он на своей странице «Вконтакте».

До 18 лет россиянка жила в Казани, затем переехала в Пермь. Без свидетельства о рождении она не могла получить паспорт и не могла реализовать свои права гражданина. Как рассказал Сапко, в его аппарате женщине помогли с подготовкой необходимых документов и поддерживали ее на протяжении всего процесса. Ее интересы в суде представил общественный адвокат — помощник омбудсмена.

Как пояснил Сапко, на днях суд признал юридический факт рождения россиянки.

«В зале суда женщина заплакала от счастья — после 55 лет жизни «без права на существование на бумаге» она, наконец, сможет получить свое законное, такое простое и одновременно судьбоносное свидетельство о рождении», — заключил омбудсмен.

Теги
Анастасия Лежепекова
паспорт Пермский край Пермь омбудсмен

