 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В военкомате в Люберцах случился пожар

Пожар произошел в здании военкомата в Люберцах
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пожар произошел ночью 15 декабря в здании военкомата в подмосковных Люберцах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

В ведомстве подтвердили, что пожар произошел в нежилом здании. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 05:04 мск.

Как уточнили в пресс-службе, никто не пострадал. Причины возгорания в ведомстве не назвали.

Второго сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге поджигателя военкомата поймали
Общество

Информацию о пожаре опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Судя по опубликованной в нем фотографии, возгорание случилось на третьем этаже здания. В результате пожара одно из окон осталось без остекления.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
военкомат пожар Подмосковье Люберцы

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Двое поджигателей военкоматов сбежали из СИЗО в Екатеринбурге
Общество
Поджегшего военкомат в Свердловской области приговорили к 16 годам
Политика
В Ростовской области задержали мужчину за поджог шкафа мобильной связи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 13:25 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 13:25
Загитова выступила на плавучей ТЭС на Чукотке и установила рекорд Спорт, 13:51
Индекс альтсезона упал до минимума с июля. Что происходит с криптовалютой Крипто, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
ПСЖ стер вратаря сборной России Сафонова с командной фотографии Спорт, 13:46
ФНС внесла девять стран в список обмена финансовыми данными Политика, 13:44
«Билайн» стал лидером среди мобильных операторов по скорости дозвона Отрасли, 13:43
«И ты, Брут?»: как руководителю завоевать власть и удержать ее Образование, 13:39
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Риелторы назвали главные тренды на рынке новостроек Москвы в 2025 году Недвижимость, 13:31
В Москве перед приемом у врача внедрят предварительные исследования Город, 13:28
Дегтярев обвинил Запад в лишении Овечкина шансов на золото Олимпиады Спорт, 13:21
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
В Федерации шахмат России выразили сожаление из-за обращения FIDE в МОК Спорт, 13:13
Си Цзиньпин пригрозил чиновникам из-за «безрассудного» разгона ВВП Политика, 13:11