В военкомате в Люберцах случился пожар

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пожар произошел ночью 15 декабря в здании военкомата в подмосковных Люберцах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

В ведомстве подтвердили, что пожар произошел в нежилом здании. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 05:04 мск.

Как уточнили в пресс-службе, никто не пострадал. Причины возгорания в ведомстве не назвали.

Информацию о пожаре опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Судя по опубликованной в нем фотографии, возгорание случилось на третьем этаже здания. В результате пожара одно из окон осталось без остекления.