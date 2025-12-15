 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Гастроблогер Алексей Мельников умер на 35-м году жизни

В Екатеринбурге гастроблогер Алексей Мельников умер на 35-м году жизни
Алексей Мельников
Алексей Мельников (Фото: MelnikovEKB / Telegram)

В Екатеринбурге на 35-м году жизни скончался гастроблогер и создатель сообщества «Афиша Екатеринбурга» Алексей Мельников. Ему было 34 года. О смерти блогера 15 декабря сообщила его супруга Марина в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня случилось горе. Ушел из жизни любимый муж, отец и сын», — написала жена.

У мужчины осталась дочь, которой недавно исполнилось три года. Причина смерти Алексея Мельникова не уточняется.

Мельников был автором блога «Мельников в городе», где публиковал обзоры кафе, ресторанов и необычных заведений Екатеринбурга, а также основателем сообщества «Афиша Екатеринбурга».

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
блогеры Екатеринбург смерть

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Умер Левон Оганезов
Общество
Умер художник и представитель арт-андеграунда Геннадий Устюгов
Общество
Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 10:25 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 10:25
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Команда со всем согласна. Почему это красный флаг для руководителя Образование, 10:45
Каллас заявила о сложностях в разработке «репарационного кредита» Политика, 10:44
Капризова признали лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 10:39
Из сарая в Тайване в империю электроники: как Терри Гоу построил FoxconnПодписка на РБК, 10:38
Столица делового туризма: почему Москва лидирует в тренде bleisure Тренды, 10:37
Как креативная экономика становится драйвером регионального роста Отрасли, 10:37
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
ЦБ попросит суд рассмотреть иск к Euroclear на ₽18 трлн в закрытом режиме Политика, 10:35
Как выбрать правильное время для инвестиций в недвижимость Недвижимость, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Индекс гособлигаций России превысил 119 пунктов. С чем связан оптимизм Инвестиции, 10:30
ЕС призвал не допустить «просто обещаний» при отказе Украины от НАТО Политика, 10:27
Таких берут в ядерщики: какие кадры нужны отечественной атомной отрасли Отрасли, 10:21
Эти марки исчезли и появились вновь. Об этом многие даже не подозревают Авто, 10:18