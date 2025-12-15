В Екатеринбурге гастроблогер Алексей Мельников умер на 35-м году жизни

Алексей Мельников (Фото: MelnikovEKB / Telegram)

В Екатеринбурге на 35-м году жизни скончался гастроблогер и создатель сообщества «Афиша Екатеринбурга» Алексей Мельников. Ему было 34 года. О смерти блогера 15 декабря сообщила его супруга Марина в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня случилось горе. Ушел из жизни любимый муж, отец и сын», — написала жена.

У мужчины осталась дочь, которой недавно исполнилось три года. Причина смерти Алексея Мельникова не уточняется.

Мельников был автором блога «Мельников в городе», где публиковал обзоры кафе, ресторанов и необычных заведений Екатеринбурга, а также основателем сообщества «Афиша Екатеринбурга».