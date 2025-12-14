NYT рассказала о трудностях Байдена со сбором средств на библиотеку

Бывший президент США Джо Байден собрал лишь небольшую часть средств, необходимых для строительства президентской библиотеки, что ставит под вопрос сроки и формат реализации проекта. Об этом свидетельствуют налоговые документы и данные, полученные от доноров, сообщает The New York Times.

Согласно документам, поданным в налоговые органы, в 2024 году фонд библиотеки Байдена не привлек новых пожертвований и финансировался за счет $4 млн, оставшихся после его инаугурации в 2021 году. В отчетности указано, что к концу 2027 года фонд рассчитывает собрать лишь $11,3 млн — существенно меньше заявленной ранее цели в $200 млн.

На фоне слабого сбора средств обсуждается возможность объединения библиотеки с проектами Университета Делавэра, где уже создается «Зал Байдена», пишет NYT со ссылкой на источники. Университет привлек на его строительство не менее $22 млн, включая средства штата.

Фонд библиотеки заявляет, что проект находится на стадии исследований и планирования, а активный сбор средств только начинается. Современные президентские библиотеки требуют сотен миллионов долларов частных пожертвований. Для сравнения: фонд 44-го президента США Барака Обамы уже привлек около $1,5 млрд.

Также о трудностях Байдена со сбором средств, необходимых для строительства президентской библиотеки, в сентябре писал NBC.

По данным телеканала, многие бывшие крупные доноры Демократической партии не были готовы финансировать проект или хотели ограничиться символическими взносами. Среди причин они называли нежелание привлекать внимание новой администрации, стремление сохранить ресурсы для партии, а также разочарование работой окружения Байдена и его решением баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Один из доноров, адвокат Джон Морган, выразил сомнение, что библиотека Байдена будет реализована в полном формате, указав на возраст 82-летнего экс-президента и проблемы со здоровьем.