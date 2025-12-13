Бьюти-блогерам Целесте назначили меру пресечения по делу о клевете

Алексей и Алена Фроловы (Фото: arsiceleste_official / Telegram)

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меры пресечения в виде запрета определенных действий супругам Арси и Алексу Целесте (ранее — Алексей и Алена Фроловы), обвиняемым по статье о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Супруги ведут блог о красоте и макияже, публикуют обзоры косметики и продают подписчикам бьюти-подборки. Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) Арси Целесте насчитывает более 70 тыс. подписчиков, ее телеграм-канал — 19 тыс. подписчиков.

В апреле ТАСС сообщил, что Арбитражный суд Москвы принял иск бренда «Космомедика» о взыскании с блогеров 5 млн руб. за репутационный ущерб. Основанием для иска стали видеоролики, в которых Целесте утверждали, что продукция компании вредна и содержит токсичные консерванты, которые могут провоцировать развитие раковых клеток.

Кроме того, представители «Космомедики» потребовали по 20 тыс. руб. за каждый день судебного разбирательства. «Компания «Космомедика» готова реагировать на клевету, судиться, но самое главное — стать, возможно, первым российским брендом косметики, который готов защищать свои права любыми законными способами», — заявила агентству адвокат компании Марина Дубровская.

По данным арбитражного суда, на которые сослался ТАСС, Алекс Целесте проходит процедуру банкротства, а его ИП и ИП супруги ранее были ликвидированы.

Арси Целесте опровергла обвинения. Она заявила, что приведенные ТАСС данные не соответствует действительности. Блогер также сообщала о намерении отстаивать свои права.