 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Бьюти-блогерам Целесте назначили меру пресечения по делу о клевете

Алексей и Алена Фроловы
Алексей и Алена Фроловы (Фото: arsiceleste_official / Telegram)

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меры пресечения в виде запрета определенных действий супругам Арси и Алексу Целесте (ранее — Алексей и Алена Фроловы), обвиняемым по статье о клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Супруги ведут блог о красоте и макияже, публикуют обзоры косметики и продают подписчикам бьюти-подборки. Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) Арси Целесте насчитывает более 70 тыс. подписчиков, ее телеграм-канал — 19 тыс. подписчиков.

В апреле ТАСС сообщил, что Арбитражный суд Москвы принял иск бренда «Космомедика» о взыскании с блогеров 5 млн руб. за репутационный ущерб. Основанием для иска стали видеоролики, в которых Целесте утверждали, что продукция компании вредна и содержит токсичные консерванты, которые могут провоцировать развитие раковых клеток.

Кроме того, представители «Космомедики» потребовали по 20 тыс. руб. за каждый день судебного разбирательства. «Компания «Космомедика» готова реагировать на клевету, судиться, но самое главное — стать, возможно, первым российским брендом косметики, который готов защищать свои права любыми законными способами», — заявила агентству адвокат компании Марина Дубровская.

По данным арбитражного суда, на которые сослался ТАСС, Алекс Целесте проходит процедуру банкротства, а его ИП и ИП супруги ранее были ликвидированы.

Арси Целесте опровергла обвинения. Она заявила, что приведенные ТАСС данные не соответствует действительности. Блогер также сообщала о намерении отстаивать свои права.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Полина Дуганова
блогеры суд клевета уголовное дело
Материалы по теме
Суд продлил на полгода арест блогера Митрошиной
Общество
Суд в Петербурге оштрафовал блогера Маркаряна за пропаганду наркотиков
Общество
Блогеру Никите Ефремову вынесли приговор за финансирование ФБК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 15:22 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 15:22
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
FT рассказала о попытке ЕС и Украины избежать «капитуляции» Политика, 15:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Бьюти-блогерам Целесте назначили меру пресечения по делу о клевете Общество, 15:09
США решили ослабить санкции против Белоруссии Политика, 15:06
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Чемпионка мира заявила, что недовольна допуском российских лыжников Спорт, 15:03
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В Астрахани избили тренера гандбольного «Динамо» Заикина Спорт, 14:53
Шесть человек пострадали в ДТП с 25 автомобилями в Пензенской области Общество, 14:51
Премьер Чехии заявил, что Прага не будет финансировать Украину Политика, 14:51
Умер художник и представитель арт-андеграунда Геннадий Устюгов Общество, 14:36
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10