Умер художник и представитель арт-андеграунда Геннадий Устюгов

Геннадий Устюгов
Геннадий Устюгов (Фото: Юрий Молодковец)

Художник Геннадий Устюгов скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщает газета «Мой район» со ссылкой на Виктора Чувашева, педагога изобразительной студии при психоневрологическом интернате № 1 в Зеленогорске, где художник проживал последние годы.

Устюгов — художник-самоучка и поэт, модернист, работы которого сочетали мотивы импрессионизма и черты художественного объединения «Голубая роза». Он стал классиком ленинградского искусства и одним из заметных представителей арт-андеграунда. Картины Устюгова хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Музее Циммерли в США и частных коллекциях.

Художник родился в 1937 году в Токмаке (Киргизская ССР). После переезда семьи в Ленинградскую область увлекся живописью и поступил в художественную школу, которую не окончил, завершив лишь обучение в вечерней школе. Работал на заводе и в троллейбусном парке, занимался в изостудии при ДК «Троицкий». В 1963 году ему был поставлен диагноз «шизофрения».

Несмотря на болезни, Устюгов продолжал творить и выставляться. Он участвовал в легендарной выставке в ДК имени Газа в 1974 году и стал членом Товарищества экспериментальных выставок в 1975 году.

Полина Дуганова
смерть художник импрессионисты искусство
