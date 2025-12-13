Умер художник и представитель арт-андеграунда Геннадий Устюгов
Художник Геннадий Устюгов скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщает газета «Мой район» со ссылкой на Виктора Чувашева, педагога изобразительной студии при психоневрологическом интернате № 1 в Зеленогорске, где художник проживал последние годы.
Устюгов — художник-самоучка и поэт, модернист, работы которого сочетали мотивы импрессионизма и черты художественного объединения «Голубая роза». Он стал классиком ленинградского искусства и одним из заметных представителей арт-андеграунда. Картины Устюгова хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Музее Циммерли в США и частных коллекциях.
Художник родился в 1937 году в Токмаке (Киргизская ССР). После переезда семьи в Ленинградскую область увлекся живописью и поступил в художественную школу, которую не окончил, завершив лишь обучение в вечерней школе. Работал на заводе и в троллейбусном парке, занимался в изостудии при ДК «Троицкий». В 1963 году ему был поставлен диагноз «шизофрения».
Несмотря на болезни, Устюгов продолжал творить и выставляться. Он участвовал в легендарной выставке в ДК имени Газа в 1974 году и стал членом Товарищества экспериментальных выставок в 1975 году.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
