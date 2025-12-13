 Перейти к основному контенту
Общество
Актера «Криминального чтива» и «Маски» Питера Грина нашли мертвым

Наиболее известной его ролью считается Дориан Тайрелл в фильме «Маска» с Джимом Кэрри и Кэмерон Диаз. Также Грин сыграл Зеда в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино
Питер Грин
Питер Грин (Фото: Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / ТАСС)

Актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, сообщает The New York Post со ссылкой на полицию и менеджера артиста Грегга Эдвардса.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, точная причина смерти будет установлена судмедэкспертом. Менеджер отметил, что 60-летний Грин был «одним из величайших актеров нашего поколения» и «замечательным другом».

Актер должен был начать съемки в январе с Микки Рурком в триллере «Талисманы». Наиболее известной его ролью считается Дориан Тайрелл в фильме «Маска» с Джимом Кэрри и Кэмерон Диаз. Также Грин сыграл Зеда в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино и снялся более чем в 95 фильмах, включая «Тренировочный день», «Закон неизбежности» и «Бриллиантового полицейского».

Грин родился в Монклере (штат Нью-Джерси). В юности он сбежал из дома и жил на улицах Нью-Йорка, где пристрастился к наркотикам. В 1996 году после попытки самоубийства он обратился за лечением зависимости.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
актер смерть США Нью-Йорк
