 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Иране задержали лауреата Нобелевской премии Наргес Мохаммади

В Иране задержали лауреата Нобелевской премии Наргес Мохаммади во время поминок
Наргес Мохаммади
Наргес Мохаммади (Фото: Abedin Taherk / EPA / ТАСС )

В Иране задержана правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади. Инцидент произошел в городе Мешхед во время поминок по адвокату-правозащитнику Хосрову Аликорди, сообщил фонд активистки в социальной сети Х.

Вместе с ней были задержаны еще несколько правозащитников. Причины их задержания не уточняются, официальные власти Ирана информацию пока не комментируют.

Напомним, с ноября 2021 года Наргес Мохаммади находилась в тюрьме. Ее осудили по обвинениям в сговоре против государства и антиправительственной пропаганде, приговорив в общей сложности к 36 годам лишения свободы. Она отбыла уже 10 лет. В декабре 2024 года правозащитнице по состоянию здоровья предоставили 21-дневный отпуск, который позже продлили еще на шесть месяцев.

Нобелевскую премию мира Наргес Мохаммади получила в 2023 году за борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
задержание Активизм правозащитники
Материалы по теме
Активисты бросили в витрину с короной в Тауэре пирог и заварной крем
Общество
Экоактивисты окрасили воду канала в Венеции в зеленый цвет
Общество
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 20:51 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 20:51
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России Политика, 20:58
Семь скелетонистов и две бобслеистки из России допущены к отбору на Игры Спорт, 20:57
Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram Технологии и медиа, 20:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:43
Бельгия изменила решение по долгосрочной заморозке активов России Экономика, 20:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Меркель сочла неверным оставлять переговоры с Путиным на усмотрение США Политика, 20:15
Эрдоган на встрече с Путиным поддержал идею «энергетического моратория» Политика, 20:08
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист получил нейтральный статус Спорт, 19:53
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Ленобласти предупредили о возможных ограничениях интернета Политика, 19:45