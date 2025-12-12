В Иране задержали лауреата Нобелевской премии Наргес Мохаммади

Наргес Мохаммади (Фото: Abedin Taherk / EPA / ТАСС )

В Иране задержана правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади. Инцидент произошел в городе Мешхед во время поминок по адвокату-правозащитнику Хосрову Аликорди, сообщил фонд активистки в социальной сети Х.

Вместе с ней были задержаны еще несколько правозащитников. Причины их задержания не уточняются, официальные власти Ирана информацию пока не комментируют.

Напомним, с ноября 2021 года Наргес Мохаммади находилась в тюрьме. Ее осудили по обвинениям в сговоре против государства и антиправительственной пропаганде, приговорив в общей сложности к 36 годам лишения свободы. Она отбыла уже 10 лет. В декабре 2024 года правозащитнице по состоянию здоровья предоставили 21-дневный отпуск, который позже продлили еще на шесть месяцев.

Нобелевскую премию мира Наргес Мохаммади получила в 2023 году за борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека.