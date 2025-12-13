В Москве наградили лидеров федпроекта «Производительность труда»

Лауреатами премии «Лидеры федерального проекта «Производительность труда» по итогам 2025 года признали столичные компании из различных отраслей, которые продемонстрировали лучшие результаты в повышении эффективности процессов и внедрении инструментов бережливых технологий. Победителей наградила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, 2025 год стал важным этапом в развитии проекта в Москве — столичные власти перешли от работы с ключевыми отраслями к системной поддержке всего делового сообщества, включая малый, средний, крупный бизнес и госсектор. «В дополнение к федеральным мерам мы запустили специальные программы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в силу своего размера не могут присоединиться к проекту, — подчеркнула вице-мэр. — Организовали для компаний из сферы гостеприимства первую международную бизнес-миссию для обмена опытом с зарубежными коллегами».

По оценке мэрии Москвы, участники проекта увеличили производительность труда в среднем на 52%, а их общая экономическая выгода превысила 14 млрд руб., что свидетельствует о высокой результативности программы. Лауреатами премии «Производительность труда» по итогам 2025 года стали следующие компании:

В номинации «Лидер производительности» победил производитель трубопроводной арматуры и пневматических систем управления для объектов нефтегазовой отрасли «Армстройэкспорт», увеличивший производительность труда на пилотном потоке почти в пять раз.

В номинации «Эффективный госсектор» лидером стала организация, обеспечивающая эксплуатацию и развитие системы уличного освещения столицы — ГУП «Моссвет», повысившая эффективность своих процессов почти на четверть, оптимизировав порядок выполнения заявок и распределение нагрузки между сотрудниками.

В номинации «Лидер экономической эффективности» наградили «Фабрику алюминиевого профиля», которой участие в проекте помогло сэкономить почти 72 млн руб. за счет оптимизации производственного потока и сокращения потерь.

В сегменте гостеприимства первое место в номинации «Лидер производительности в HoReCa» занял отель Sheraton Skypoint Luxe, который существенно повысил эффективность работы персонала и добился роста положительных отзывов гостей более чем на 50%.

Победителем номинации «Лучшие практики наставничества Москвы» стало обеспечивающее снабжение электроэнергией жителей и предприятия столицы ПАО «Россети Московский регион», которое благодаря разработанной в компании системе наставничества снизило текучесть кадров на ключевых участках в среднем на 20%.

В номинации «Лучшая публикация» награду получило информационное агентство ТАСС за системный подход к освещению ключевых событий реализации федерального проекта.

В ходе церемонии вице-мэр Багреева отметила, что результаты реализации федерального проекта «Производительность труда» в столице наглядно демонстрируют наличие потенциала для повышения эффективности у московских предприятий в самых разных отраслях. «Будущее экономики Москвы строится именно на такой совместной работе бизнеса и города, где технологии и системный подход дают реальный результат», — уверена она.

Напомним, что проект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2022 года за счет средств городского бюджета. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до 2030 года его участниками станут более 800 столичных предприятий.