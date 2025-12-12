Николай Носков приостановил концерты из-за плохого самочувствия
Заслуженный артист России Николай Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а остальные перенес на следующий год. Причиной стало ухудшение самочувствия певца, сообщил ТАСС организатор его выступлений Александр Качан.
«В этом году практически все концерты были перенесены на следующий год либо отменены», — уточнил он.
Качан добавил, что перенесенные выступления состоятся в 2026 году, если здоровье артиста позволит ему вернуться на сцену.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру