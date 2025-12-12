Николай Носков приостановил концерты из-за плохого самочувствия

Николай Носков (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Заслуженный артист России Николай Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а остальные перенес на следующий год. Причиной стало ухудшение самочувствия певца, сообщил ТАСС организатор его выступлений Александр Качан.

«В этом году практически все концерты были перенесены на следующий год либо отменены», — уточнил он.

Качан добавил, что перенесенные выступления состоятся в 2026 году, если здоровье артиста позволит ему вернуться на сцену.