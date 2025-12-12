 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МРОТ в 2026 году превысит прожиточный минимум почти на треть

Медведев: МРОТ в 2026 году превысит прожиточный минимум почти на треть
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В 2027 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит прожиточный минимум примерно на треть. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании Генсовета «Единой России», передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что работа по дальнейшему повышению МРОТ будет продолжена. «Очевидно, что на этом нельзя останавливаться, мы продолжим заниматься этой темой: и в рамках уже принятых решений, и в рамках анализа того, что будет происходить», — сказал Медведев.

Согласно действующему законодательству, прожиточный минимум в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей. При этом МРОТ в 2025 году установлен на уровне 22 440 рублей, а в 2026 году вырастет до 27 093 рублей в месяц. Таким образом, план по опережающему повышению минимальной зарплаты по сравнению с прожиточным минимумом уже заложен в бюджетную политику на ближайшие годы.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
МРОТ увеличение МРОТ зарплата
