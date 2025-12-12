 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умерла 82-летняя британская писательница Джоанна Троллоп

BBC: в Оксфордшире умерла 82-летняя британская писательница Джоанна Троллоп
Джоанна Троллоп
Джоанна Троллоп (Фото: Pool Source / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

В возрасте 82 лет скончалась известная британская писательница Джоанна Троллоп. Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на ее семью.

Как рассказали дочери Луиза и Антония, их «любимая и вдохновляющая мать» мирно провела последние дни в своем доме в Оксфордшире. Она умерла в четверг, 11 декабря. Причина смерти не называется.

Джоанна Троллоп была автором популярных романов, посвященных романтическим и семейным историям в современной и викторианской Англии. Среди ее самых известных работ — «Дочь пастора Хардинга», «Жена ректора», «Женитьба на любовнице» и «Невестки». Ее книги переведены на более чем 25 языков, а некоторые из них были экранизированы для телевидения.

Писательница приходилась родственницей классику английской литературы XIX века Энтони Троллопу. Она окончила Оксфордский университет, работала в британском Министерстве иностранных дел, а свою первую книгу опубликовала в 1980 году.

Ее литературный агент Джеймс Гилл назвал Троллоп одной из самых любимых и широко известных писательниц современности, чью утрату будут переживать не только близкие, но и многочисленные читатели по всему миру. Дата и место прощания станут известны позже.

Ксения Потрошилина
писатель смерть книги
