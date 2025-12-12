 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгороде на территории социального объекта упал боеприпас

Гладков: в Белгороде на территории социального объекта упал боеприпас
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде на территории социального объекта упал боеприпас. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Всех, кто находился в здании, заранее переместили в безопасное место. Сейчас оперативные службы эвакуируют жителей, проживающих в радиусе 300 метров от места происшествия. На месте работают взрывотехники Министерства обороны, которые решают, как утилизировать боеприпас.

Ситуацию на месте контролируют мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов и другие экстренные службы.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила беспилотники. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Однако упавшие обломки беспилотника нанесли материальный ущерб: в одном из частных домов Белгорода повреждено остекление, а в поселке Майский осколки пострадали два автомобиля.

С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
боеприпасы Белгород Вячеслав Гладков
