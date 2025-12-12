28 квартир в городе Ханау повреждены из-за обезвреживания бомбы

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

В немецком городе Ханау при попытке обезвреживания 250-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны произошел взрыв, в результате которого пострадали 58 человек и повреждены 28 квартир. Об этом сообщает издание Bild.

Операция прошла 11 декабря. Специалисты заранее предупредили, что стандартно обезвредить боеприпас не удастся из-за сильно поврежденного детонатора, поэтому было решено провести контролируемый подрыв. Для этого вокруг бомбы возвели защитный барьер из заполненных водой контейнеров, а из близлежащих районов эвакуировали 4500 жителей.

Однако эксперты ошиблись с типом боеприпаса. Они считали, что имеют дело с фосфорной бомбой, но на самом деле это оказалась фугасная. В результате взрыва его сила оказалась недооцененной, и ударная волна нанесла ущерб окрестным зданиям. Пострадали 58 местных жителей. Серьезные повреждения получили 28 квартир, одна из которых теперь признана непригодной для проживания.