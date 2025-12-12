 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Худрука ансамбля «Ретро» Комарова нашли мертвым возле дома в Москве

Худрука ансамбля «Ретро» Альберта Комарова нашли мертвым возле дома в Москве
Альберт Комаров (в центре)
Альберт Комаров (в центре) (Фото: albertkomarov.music / VK)

Тело известного музыканта и педагога Альберта Комарова было найдено днем 11 декабря возле жилого дома на юге Москвы. Погибшего обнаружили прохожие около дома 38 на проспекте Андропова, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Представитель служб предположил, что наиболее вероятной причиной смерти стал обширный инфаркт. При этом источник ТАСС утверждает, что Комаров мог совершить самоубийство: «По предварительным данным, смерть наступила в результате самоубийства. Точно будет установлено в ходе проверки».

Альберту Комарову было 55 лет. Он был известен как художественный руководитель ансамбля «Ретро», который возглавлял с 1996 года. В 2003 году музыкант выпустил собственный альбом под названием «Песочные часы».

РБК обратился за комментарием к ГСУ СК России по Москве, направил запрос в Детскую школу искусств им. Ю.А. Розума.

