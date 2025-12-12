 Перейти к основному контенту
В русском языке зарегистрировали 90 новых слов за 2025 год

Ученые из Института лингвистических исследований РАН зафиксировали около 90 новых слов, вошедших в употребление в текущем году. В список попали, в частности, слова «лабубомания» и «нацмессенджер». Об этом ТАСС сообщил доктор филологических наук, руководитель научной группы Валерий Ефремов.

По словам лингвиста, список неологизмов будет пополняться: к концу года специалисты ожидают как минимум еще 200 новых слов. Каждый неологизм отражает изменения в жизни общества. Например, появившееся в этом году выражение «банковский абьюзер» описывает того, кто постоянно ищет самые выгодные вклады и переводит деньги между банками, что сигнализирует о существующей финансовой проблеме.

Ефремов отметил, что регистрация новых слов помогает понимать их значение, когда люди сталкиваются с ними в интернете. Например, такие слова, как «кофе-рейв» или «чатгейт», пока не объяснены в обычных словарях, но уже есть в специальной базе данных.

Ученый считает, что в ближайшее время в толковые словари обязательно войдет слово «вайб», которое стало очень важным для современной культуры и уже обросло множеством производных. Кроме того, по его мнению, закрепятся термины, связанные с искусственным интеллектом, например «нейросети». При этом некоторые слова, появлявшиеся в языке в прошлые годы, такие как «тамагочи» или «квадробер», из него уходят или уже ушли.

Среди других новых выражений 2025 года — «байкшеринг», «бедроттинг», «бумераскер», «вайб-кодер», «инфлейшеншип» и многие другие. Кроме того, в конце года институт планирует выпустить обновленное издание «Словаря русского языка коронавирусной эпохи», который будет содержать уже более 7,2 тыс. слов и словосочетаний, возникших во время пандемии.

База данных «Новое в русской лексике», где можно найти эти неологизмы, ведется в Институте лингвистических исследований с 1960-х. Сейчас в ней собрано около 8,3 тыс. слов и выражений, которые в разное время были новинками для русского языка.

