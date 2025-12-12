 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мединский рассказал о неудачном опыте общения с украинским руководителем

Сюжет
Военная операция на Украине

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал об опыте общения с одним из «печально известных» украинских руководителей. Такое заявление он сделал на форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия».

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их [Украины] руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — заявил Мединский.

Как Россия и Украина вели переговоры после начала боевых действий
Политика

Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на прямых переговорах России и Украины, которые возобновили в 2025 году, местом встречи сторон стала Турция. За это время прошло три раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля.

Украинскую делегацию на переговорах возглавил обороны страны Рустем Умеров. Официально президент Украины Владимир Зеленский не участвовал ни в одном из раундов, однако он прилетел в Турцию 15 мая 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Мединский Украина диалог
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Путин словами «я доволен» оценил работу Мединского на переговорах
Политика
В Кремле дали оценку историческим лекциям Мединского для украинцев
Политика
Мединский заявил, что не все на Украине серьезно относятся к теме детей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 03:50 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 03:50
Россияне рассказали, на какой срок у них есть продукты на черный день Общество, 04:02
Несколько домов в Твери получили повреждения из-за взрыва Политика, 04:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Мединский рассказал о неудачном опыте общения с украинским руководителем Политика, 03:37
«Крабового короля» заочно приговорили к 24 годам колонии Общество, 03:31
Трамп назвал условие для участия США во встрече с европейцами по Украине Политика, 03:12
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 02:57
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Трамп пообещал Украине помощь с гарантиями безопасности Политика, 02:56
FIS допустила российских параатлетов к соревнованиям под флагом и гимном Спорт, 02:35
Отмененный фестиваль «Сигнал» перенесли в Подмосковье Общество, 02:31
Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию Политика, 02:15
Перевозчик перенес повторную попытку запуска паромной линии Трабзон-Сочи Общество, 02:02
Путин прилетел с визитом в Туркмению Политика, 01:58
Аэропорты Сочи и Волгограда приостановили полеты Политика, 01:42