Мединский рассказал о неудачном опыте общения с украинским руководителем

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал об опыте общения с одним из «печально известных» украинских руководителей. Такое заявление он сделал на форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия».

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их [Украины] руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — заявил Мединский.

Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на прямых переговорах России и Украины, которые возобновили в 2025 году, местом встречи сторон стала Турция. За это время прошло три раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля.

Украинскую делегацию на переговорах возглавил обороны страны Рустем Умеров. Официально президент Украины Владимир Зеленский не участвовал ни в одном из раундов, однако он прилетел в Турцию 15 мая 2025 года.