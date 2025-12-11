Минпросвещения утвердило инструкции для учителей при конфликтах с детьми

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Совет министерства просвещения утвердил инструкции о действиях педагогов и руководителей в случае конфликта с учениками, сообщает пресс-служба ведомства.

Совет принял два документа:

инструкцию для руководителя образовательной организации на случай, если возник конфликт между педагогом и учеником;

инструкцию для педагогов «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога».

«Утверждение инструкций для педагогов в случае конфликтных ситуаций — важное решение, это долгожданные в регионах документы. Они дают педагогам и руководителям конкретный, понятный алгоритм действий в непростых ситуациях, реально защищают их профессиональное достоинство», — сказала присутствовавшая на заседании председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

В ведомстве отметили, что инструкции дают ясный и понятный порядок действий при возникновении конфликта. В них прописаны алгоритмы как для педагогов, так и для административных руководителей с целью урегулировать конфликт.

Материал дополняется