Минпросвещения утвердило инструкции для учителей при конфликтах с детьми
Совет министерства просвещения утвердил инструкции о действиях педагогов и руководителей в случае конфликта с учениками, сообщает пресс-служба ведомства.
Совет принял два документа:
- инструкцию для руководителя образовательной организации на случай, если возник конфликт между педагогом и учеником;
- инструкцию для педагогов «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога».
«Утверждение инструкций для педагогов в случае конфликтных ситуаций — важное решение, это долгожданные в регионах документы. Они дают педагогам и руководителям конкретный, понятный алгоритм действий в непростых ситуациях, реально защищают их профессиональное достоинство», — сказала присутствовавшая на заседании председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
В ведомстве отметили, что инструкции дают ясный и понятный порядок действий при возникновении конфликта. В них прописаны алгоритмы как для педагогов, так и для административных руководителей с целью урегулировать конфликт.
Материал дополняется
