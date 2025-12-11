Потерпевший по делу Симоньян потребовал от обвиняемых 35 млн руб.

Маргарита Симоньян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Один из потерпевших подал иск на 35 миллионов рублей к семи обвиняемым по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщил судья в ходе заседания во 2-м Западном окружном военном суде, передает ТАСС.

Иск поступил от Рахмонзоды Р. Н., который является фигурантом отдельного уголовного дела о распространении порнографии и развратных действиях. Потерпевший утверждает, что задержанные избили его. Своими жертвами они выбирали «педофилов», которые рассылали непристойные фотографии несовершеннолетним.

Всего по делу о покушении на Маргариту Симоньян проходят 12 человек, включая троих несовершеннолетних — один из них на момент задержания учился в восьмом классе. Им вменяют участие в террористической организации, публичные призывы к экстремизму, разбой, возбуждение ненависти и хулиганство. По версии следствия, они готовили убийства журналистов по заказу Службы безопасности Украины за вознаграждение в 1,5 миллиона рублей за каждое. Также им инкриминируют избиения людей азиатской внешности.

При этом сами обвиняемые утверждают, что их действия могли носить лишь хулиганский характер, а не быть частью плана покушений на журналистов.

Группировка «Параграф-88», члены которой, по данным ФСБ, вели разведку у домов и мест работы Симоньян, была задержана в июле 2024 года в Москве и Рязанской области. У них изъяли автомат Калашникова, патроны, холодное оружие, кастеты, нацистскую символику и литературу, а также средства связи с информацией о подготовке преступлений.