У больше половины россиян есть продукты про запас на 1–2 недели

Россияне рассказали, на какой срок у них есть продукты на черный день

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Большинство россиян создают спонтанные запасы продуктов на случай непредвиденных обстоятельств, это свидетельствует о стремлении обеспечить свои семьи в условиях нестабильности. Данные были получены в результате опроса, проведенного компанией «Х5 Клуб» (есть у РБК).

Согласно опросу, 77% россиян имеют продуктовый запас на «черный день».

Запасы у россиян есть на следующие сроки: 1–2 недели — у 59%;

месяц — 27%;

полгода — 5%.

Основу стратегического запаса формируют базовые продукты длительного хранения. Запасы состоят из круп (79%), макарон, сахара и соли (68%), чая и кофе (71%), а также консервов (61%). Каждый четвертый респондент считает важным иметь шоколад или конфеты.

Россияне включают в запасы не только продукты, но и средства гигиены: 40% добавляют бытовую химию, а 46% — только основные вещи, такие как мыло и зубная паста. Запасы чаще всего хранятся в разных местах дома (48%), а отдельные кладовые для продуктов выделяют лишь 34% респондентов.

Причины создания запасов разнообразны: 40% делают это на случай невозможности сходить в магазин, 29% — для удобства, чтобы реже покупать продукты. Каждый пятый опрошенный (18%) ссылается на семейные традиции, а 13% стремятся обезопасить семью от возможного кризиса. Пополнение запасов чаще происходит спонтанно (54%) из-за акций, и лишь 6% планируют покупки заранее.

Россияне активно формируют запасы на случай отсутствия возможности посетить магазин (40%) или финансовых трудностей (29%). Почти половина опрошенных (48%) регулярно использует и пополняет запасы, а 30% — частично за последние два года. Основные места закупок — магазины у дома (44%) и супермаркеты (32%). Ключевым фактором при покупках являются акции и скидки для 63% респондентов, а 70% активно пользуются программами лояльности и кешбэк-сервисами.

Структурированный анонимный онлайн-опрос проводился с помощью анкеты смешанного типа на платформе «Фастуна». Опрос проводили в период с 3 по 9 декабря среди жителей России среднего возраста категории, которая регулярно пользуется услугами супермаркетов. В опросе приняли участие 4 тыс. респондентов.

В 2022 году ВЦИОМ проводил опрос, который показал, что большинство россиян (85%) имеют продуктовые запасы. В сравнении с предыдущим годом 8% респондентов увеличили свои запасы, тогда как у 61% они остались на прежнем уровне. Одной из основных причин формирования запасов является ожидание роста цен в будущем — на это указывают почти половина опрошенных (46%). Проблема товарного дефицита также волнует 29% респондентов.