Общество⁠,
Суд изучил видео сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Верховный суд России 16 декабря рассмотрит жалобу по делу о квартире народной артистки Ларисы Долиной. Певица через суд вернула себе ранее проданную элитную квартиру в Москве, и теперь покупательница пытается оспорить это решение. Суд изучил видео, на котором изображен процесс купли-продажи. Об этом сообщает «РИА Новости».

В 2024 году Долина рассказала, что стала жертвой мошенников. Так, преступники несколько месяцев ее обрабатывали: под предлогом защиты денег они уговорили певицу продать квартиру и перевести выручку — более 300 млн руб. — на подконтрольные им счета. При этом, продавая жилье Полине Лурье, Долина была уверена, что участвует в полицейской спецоперации по поимке мошенников.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы поверил артистке и отменил сделку. В ходе заседания постановил, что Долина была обманута, и вернул право собственности на квартиру ей. Это решение затем поддержали и вышестоящие суды.

Пока длился гражданский процесс, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Четверых участников схемы — включая курьера и организаторов — уже осудили на реальные сроки от 4 до 7 лет колонии.

Ксения Потрошилина
Верховный суд суд Лариса Долина мошенники
