Политика
0

Венгрия отказалась участвовать во встрече Евросоюза во Львове

Министр Венгрии по делам ЕС Боха не приедет на встречу по членству Украины
Янош Бока
Янош Бока (Фото: David Balogh / XinHua / Global Look Press)

Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока объявил, что не примет участие в неформальной встрече Совета ЕС на уровне министров по европейским делам, которая должна была пройти 11 декабря во Львове. Он назвал эту встречу «политическим шоу» и подтвердил неизменную позицию Будапешта.

«Я не буду участвовать в этой встрече. Венгрия продолжает последовательно придерживаться своей позиции, согласно которой мы не поддерживаем членство Украины в ЕС и не способствуем переводу венгерским народом денежных средств Украине», — написал Бока в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Целью львовской встречи было обсуждение перспектив запуска полноформатных переговоров о членстве Киева в Евросоюзе.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении еще в 2024 году, однако эти планы были сорваны из-за вето Венгрии. Будапешт последовательно блокирует данный процесс, что не дает возможности формально запустить переговоры уже больше года.

Сам процесс вступления в ЕС является крайне длительным и сложным. Он предполагает полную синхронизацию законодательства страны-кандидата с европейскими нормами и стандартами, что обычно занимает более десяти лет. Например, Турция начала переговоры о членстве еще в 2005 году, и они продолжаются уже 20 лет без видимого прогресса.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Евросоюз Венгрия Украина Совет ЕС
