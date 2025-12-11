В Калининграде создали украшение с помощью нейросети

Фото: Ростех

Калининградский янтарный комбинат, входящий в госкорпорацию «Ростех», создал уникальные ювелирные изделия — серьги и подвеску в форме леденцов из янтаря. Особенность украшений в том, что их дизайн был разработан нейросетью в ходе творческого конкурса среди подписчиков телеграм-каналов «Ростеха» и предприятия. Эти «янтарные конфеты» будут существовать в единственном экземпляре и станут экспонатом музея комбината как первые в его истории украшения, созданные при участии искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Конкурс на лучший эскиз изделия из янтаря с помощью нейросети проводился в октябре 2024 года. Всего поступило более 350 вариантов, и одна из концепций — сладости из солнечного камня — была выбрана для реального воплощения. Авторы самых интересных идей получили янтарные сувениры.

Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие, ведущее промышленную добычу и переработку янтаря. С 2015 года «Ростех» инвестировал в его модернизацию 3,5 млрд руб., что позволило создать современное ювелирное производство. В прошлом году комбинат выпустил 176 тыс. изделий, включая сложные коллекционные серии.

Для создания «леденцов» ювелиры использовали прозрачный янтарь. Серебряная «обертка» для каждого леденца была изготовлена вручную. Мастера не только повторили форму и складки фантика, но и сделали ее функциональным каркасом, надежно фиксирующим янтарь. На каждое украшение ушло около трех граммов янтаря и шести граммов серебра.

До того как украшения займут место в музейной витрине, их можно будет примерить. Такая возможность появится у посетителей музея комбината в поселке Янтарный в период новогодних каникул — с 31 декабря по 11 января.