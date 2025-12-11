 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне

Сергей Шойгу (на фото справа)
Сергей Шойгу (на фото справа) (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу посетил российско-лаосский завод по ремонту военно-инженерной техники во Вьентьяне, об этом сообщают «РИА Новости». Он осмотрел цеха предприятия и выслушал доклады о его работе и развитии.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу 10 декабря прибыл в Лаосскую Народно-Демократическую Республику (ЛНДР) с рабочим визитом, об этом сообщил Совет безопасности России на своем официальном сайте

На 11–12 декабря у Шойгу запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, а также с главами силовых ведомств. Министр также посетит Памятник советским летчикам и Мемориал павшим героям.

В повестке дня переговоров — широкий спектр лаосско-российских отношений, охватывающий: координацию действий на международной арене (в том числе в многосторонних форматах по линии АСЕАН); вопросы региональной безопасности; военное и военно-техническое сотрудничество; торгово-экономические связи. Отдельно будет обсуждаться взаимодействие в сфере финансовых разведок, МВД, Минюста и Росгвардии.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Лаос визит
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 12:09 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 12:09
Главный юрист ЕМГ рассказал о новых вызовах для бизнеса в сфере рекламы
РАДИО
 Общество, 12:38
14-летний шахматист побьет рекорд Карлсена, войдя в топ-50 рейтинга FIDE Спорт, 12:29
Почему присутствие крупного бизнеса важно для регионов Отрасли, 12:28
Как руководителю гасить конфликты на ранней стадии Образование, 12:28
Российские военные заняли Лиман в Харьковской области Политика, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Аренда жилья за год подешевела в половине крупных городов России Недвижимость, 12:17
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей» Политика, 12:14
Банки ужесточили условия автокредитования: как поступить дилерамПодписка на РБК, 12:14
Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Политика, 12:13
Лавров рассказал о пропавшем из мирного плана США пункте Политика, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
При взрыве в университете в Перми погибла восьмилетняя девочка Общество, 12:00