Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне

Сергей Шойгу (на фото справа) (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу посетил российско-лаосский завод по ремонту военно-инженерной техники во Вьентьяне, об этом сообщают «РИА Новости». Он осмотрел цеха предприятия и выслушал доклады о его работе и развитии.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу 10 декабря прибыл в Лаосскую Народно-Демократическую Республику (ЛНДР) с рабочим визитом, об этом сообщил Совет безопасности России на своем официальном сайте

На 11–12 декабря у Шойгу запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, а также с главами силовых ведомств. Министр также посетит Памятник советским летчикам и Мемориал павшим героям.

В повестке дня переговоров — широкий спектр лаосско-российских отношений, охватывающий: координацию действий на международной арене (в том числе в многосторонних форматах по линии АСЕАН); вопросы региональной безопасности; военное и военно-техническое сотрудничество; торгово-экономические связи. Отдельно будет обсуждаться взаимодействие в сфере финансовых разведок, МВД, Минюста и Росгвардии.