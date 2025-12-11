 Перейти к основному контенту
Ивановский прокурор назвал взятку по делу члена правительства гигантской

Ивановская прокуратура: Вавринчук и сообщники получили более 100 млн рублей
Андрей Жугин
Андрей Жугин (Фото: пресс-служба Прокуратуры Ивановской области)

Прокурор Ивановской области Андрей Жугин в эфире телеканала «Россия 24» назвал «гигантской» сумму взяток, в получении которых обвиняют бывшего директора департамента дорожного хозяйства региона Дмитрия Вавринчука и его сообщников. По данным следствия, общий размер незаконных вознаграждений превысил 100 млн руб. Как сообщает телеграм-канал областной прокуратуры, бывший чиновник в настоящее время находится под стражей. Расследование его дела продолжается.

В апреле прокуратура сообщила о задержании директора департамента дорожного хозяйства и транспорта (эту должность занимал Вавринчук) и его первого заместителя. Обоих, по данным телеканала РЕН ТВ, обвинили в получении взятки в размере свыше 50 млн руб. от представителя коммерческой фирмы. Взамен чиновники, по версии следствия, создавали для компании благоприятные условия при заключении и исполнении госконтрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог региона.

В августе к этому делу добавился новый эпизод. Было возбуждено еще одно дело о получении и даче взяток, в котором фигурируют тот же член правительства региона (Вавринчук) и фактический владелец двух коммерческих организаций. Размер незаконного вознаграждения в этом случае, по данным ведомства, превысил 17 млн руб.

Таким образом, совокупная сумма взяток по всем известным эпизодам дела превысила 100 млн руб. Жугин подчеркнул, что такая сумма считается беспрецедентно крупной для бюджета и экономики Ивановской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Ксения Потрошилина
прокуроры взятка Ивановская область
