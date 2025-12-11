 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Тюменской области подростка обвинили в несообщении о теракте

В Тюменской области возбудили дело против подростка за несообщение о теракте
Фото: Центральное МСУТ СК России
Фото: Центральное МСУТ СК России

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Юношу подозревают в том, что он знал о планируемом теракте, но не донес об этом в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в декабре 2024 года подросток во время общения в социальных сетях с ранее знакомым ему молодым человеком достоверно узнал, что тот вместе с сообщником готовит поджог объекта транспортной инфраструктуры. Целью атаки был выбран железнодорожный перегон Утяшево — Тюмень.

Согласно материалам дела, знакомый подростка действовал по указанию куратора, который, по данным следствия, «действует в интересах Украины». Обоих поджигателей задержали сотрудники УФСБ по Тюменской области по пути к месту предполагаемого теракта. Уголовные дела в отношении задержанных уже направлены в суд, а расследование в отношении их предполагаемого куратора продолжается.

Впоследствии к ответственности привлекли 17-летнего тюменца. Ему вменяется статья 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Эта норма предполагает ответственность за неинформирование властей о достоверно известных сведениях о готовящемся теракте. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Теракты Тюменская область СКР
