В Турции опровергли запрет на обмен долларов старого образца

Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Официального запрета на оборот долларов США старого образца в Турции нет, информация о появлении в стране фальшивых долларовых купюр в большом количестве является не более чем слухом и не соответствует действительности. Об этом заявили в Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов, объединяющей структуры и компании, которые занимаются операциями с иностранной валютой в Турции, передает ТАСС.

«Доллары любого образца принимаются в обменных пунктах, в банках. Какого-либо запрета на операции с ними не существует», — сказали в организации. В то же время там признали, что обменных операций со старыми долларами в Турции стали проводить меньше из-за «истерии, спровоцированной СМИ».

В АТОР предупредили, что у россиян за границей не берут старые доллары
Финансы
Фото:Chromorange / Bilderbox / Global Look Press

Ранее газета Türkiye написала, что некоторые пункты обмена валюты и банкоматы отказываются принимать купюры номиналом $50 и $100 старого образца либо принимают их по заниженному курсу из-за возросшего в последнее время риска столкнуться с фальшивками. Это, как отмечают журналисты, создает трудности как для туристов, так и для местных жителей. Владельцы магазинов жалуются, что ситуация с долларами замедляет поток покупателей и порождает недоверие к розничной торговле.

США признают действующими все номиналы банкнот с 1914 года, однако отмечают, что «в некоторых странах могут действовать другие обменные курсы или правила приема иностранных валют, но эти курсы регулируются рынками, а не правительством США».

Осенью 2024 года, по данным турецкого издания T24, национальная Ассоциация банков предупредила участников рынка о мошеннических действиях с поддельными купюрами номиналом $50 и $100. Поводом стал предполагаемый ввоз в республику фальшивых банкнот на общую сумму $600 млн.

После этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендовали туристам приобретать перед поездкой в страну доллары нового образца, чтобы избежать на месте проблем при обмене валюты.

