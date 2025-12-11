Москвичей предупредили о дождливых днях и морозных ночах

Жителей Москвы 11 декабря ждет облачная погода с редкими прояснениями, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Днем столбики термометров покажут около 3 градусов тепла, однако на улице будет казаться немного холоднее из-за влажности, достигающей 94%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3,3 м/с, местами возможны порывы до 8 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст., что близко к нормальному.

До конца недели температуры днем будут колебаться в районе 0 до 4 градусов, опускаясь ночью до −3 градусов. Почти ежедневно ожидаются осадки в виде мокрого снега или дождя, преимущественно умеренной интенсивности. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 740—747 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.