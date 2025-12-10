 Перейти к основному контенту
Общество
В Петербурге загорелся Правобережный рынок. Видео

В Петербурге загорелся Правобережный рынок

В Петербурге загорелся Правобережный рынок. Видео
В двухэтажном здании в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, загорелось административное здание на ул. Дыбенко, 16 — согласно сервису «Яндекс Карты» по этому адресу находится Правобережный рынок.

На момент публикации площадь пожара составляет 300 кв. м. В его ликвидации принимают участие 30 специалистов и шесть единиц техники. Люди из здания эвакуированы.

Плугина Ирина
пожар Санкт-Петербург рынок
