Директор СВР Нарышкин рассказал о вкладе российской разведки в борьбу со СПИДом

Нарышкин рассказал о вкладе российской разведки в борьбу со СПИДом

Сергей Нарышкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что данные, полученные советской научно-технической разведкой в 1980-е годы, помогли СССР занять передовые позиции в мировой борьбе со СПИДом. Об этом он рассказал в своей статье, которая опубликована в журнале «Разведчик».

По его словам, в период появления «чумы XX века» — СПИДа» западные страны распространяли вводящие в заблуждение версии о якобы ведущихся в СССР бактериологических разработках. Тогда руководство страны требовало оперативного получения достоверной научной информации.

Разведка в сжатые сроки собрала и передала в Москву сведения о ключевых исследованиях, диагностических методиках и препаратах, над которыми работали на Западе. Эти данные, отметил Нарышкин, позволили стране выдвинуться в первые ряды мировой борьбы со СПИДом.

Он также добавил, что и в последующие годы научно-техническая разведка оказывала содействие разработке отечественных средств профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Несмотря на давление и попытки ограничить работу российских спецслужб в 1990-е годы, подразделение сумело сохранить кадры, оперативные возможности и систему взаимодействия с профильными структурами, подчеркнул директор СВР.