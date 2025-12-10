В мэрии сообщили подробности подготовки Москвы к предстоящим праздникам

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Столичные власти начали готовить город к Новому году, благодаря чему Москва постепенно преображается: вместе с улицами, парками и скверами специалисты украшают и учреждения социальной сферы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году концепцию зимнего украшения поликлиник, больниц, центров госуслуг «Мои документы» и других объектов помогали разрабатывать учащиеся столичных колледжей. «Студенты сделали настоящий подарок ребятам, которые будут посещать детские поликлиники, создав и установив там прекрасные новогодние инсталляции: яркие паровозы, барабаны, щелкунчики и лошади, — подчеркнула вице-мэр. — Я очень надеюсь, что зимнее убранство городских поликлиник и больниц понравится москвичам и они еще с большим удовольствием будут заботиться о своем здоровье».

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В рамках подготовки к празднику столичные власти открыли сад в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где летние цветы заменили красивые елки, инсталляции — в общем, все, чтобы создать праздничное настроение у горожан. Также новогодний антураж украсил и другие стационары Москвы. В частности, на территории ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова разместили символы Нового года — лошадей, в Филатовской больнице — ярких жирафов, а в новом комплексе больницы святого Владимира пациентов встретят разноцветные мишки.

Кроме того, 150 комплектов уникальных инсталляций ручной работы, созданных студентами колледжей Москвы, установили в детских поликлиниках. Заготовки для арт-объектов ребята разрабатывали на современных станках с числовым программным управлением, универсальных токарных и фрезерных станках. Для этого использовали новую площадку практической подготовки «Центр», которая открылась в колледже весной 2025 года.

По словам директора Московского технологического колледжа имени И.А. Лихачева Ивана Степанова, для студентов этот проект стал возможностью сделать что-то важное для города. «Вместе с наставниками ребята разрабатывали конструкции, создавали чертежи и 3D-модели, рассчитывали прочность деталей. Затем они вырезали фигуры из дерева, шлифовали, окрашивали и вручную собирали их, — уточнил глава образовательного учреждения. — Каждый внес свои идеи и профессиональные навыки».

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Кроме того, пациенты как детских, так и взрослых поликлиник могут увидеть наряженные елки, праздничные гирлянды и золотых медвежат с конфетами и бантами, которые традиционно ассоциируются с Новым годом. Фасады центров женского здоровья украсили гирлянды с тематической анимацией, праздничные инсталляции украсят и другие объекты социальной инфраструктуры.

Анастасия Ракова также сообщила, что 10 декабря на Воробьевых горах открылась одна из главных площадок сезонного городского проекта мэра столицы «Зима в Москве». На территории Московского дворца пионеров гостей ежедневно будет ждать уникальное световое шоу. Москвичам также будут доступны бесплатный каток, лыжные трассы, креативная лаборатория, ярмарка.

«Мы постарались сделать так, чтобы здесь было уютное пространство для семейного отдыха, — добавила заммэра. — Здесь можно будет отдохнуть от городской суеты, пройти по аллее фонарей, загадать желание, покататься на катке, поучаствовать в мастер-классах, пообедать в нашем новом ресторане».

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Вице-мэр Ракова отдельно выделила несколько особенностей данного заведения. В частности, работать в ресторане будет студенческая команда под руководством своих наставников. Ребята выступят в роли бариста, официантов, поваров и других специалистов, обеспечивая полный цикл работы ресторана. Меню разработано самими студентами, в нем присутствуют как современные авторские позиции, так и классические блюда. Для учащихся ресторан станет серьезной профессиональной практикой, а для горожан — возможностью открыть новое место, созданное будущими звездами столичной гастрономии. Ресторан будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00.

Анастасия Ракова подчеркнула, что бесплатный каток площадью 4 тыс. кв. м будет работать в любую погоду на протяжении праздников, кроме того, для гостей площадки в ежедневном режиме организуют завораживающее световое шоу, которое подарит атмосферу праздника и яркие впечатления, а в парковой зоне они смогут увидеть северное сияние и встретить животных, будто появляющихся среди деревьев и кустов.

В самом здании Дворца пионеров для детей и взрослых будет работать креативная лаборатория, где участники смогут создать новогодние украшения, глиняные и фарфоровые изделия, флорариумы, игрушки из фетра и праздничные салфетки, украшенные пайетками в русском стиле.