Названа причина смерти писателя Леонида Французова

Леонид Французов (Фото: frantsuzov.ru)

Заслуженный артист России, писатель-сатирик Леонид Французов скончался на 88-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом «РИА Новости» сообщила его жена Наталья. «Он очень долго болел, у него онкология была. Облучение мозга было», — пояснила она. Французов умер утром 9 декабря.

Леонид Французов был автором знаменитых монологов, которые исполняли звезды эстрады Владимир Винокур, Клара Новикова, Леонид Якубович, Евгений Петросян и многие другие. Он создавал сценарии для популярных телепрограмм «Аншлаг», «Спокойной ночи, малыши!», «Голубой огонек» и «Смехопанорама».

Писатель родился в Москве в 1938 году, окончил факультет журналистики МГУ и долгое время возглавлял Всероссийское объединение драматургов эстрады. Он был лауреатом четырех конкурсов на лучшее произведение для эстрады и цирка и автором нескольких книг.

Прощание с Леонидом Французовым пройдёт 12 декабря в ритуальном зале на Савеловском проезде в Москве. Похоронят артиста в подмосковном поселке Востряково.