 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Названа причина смерти писателя Леонида Французова

87-летний писатель-сатирик Леонид Французов умер из-за онкологии
Леонид Французов
Леонид Французов (Фото: frantsuzov.ru)

Заслуженный артист России, писатель-сатирик Леонид Французов скончался на 88-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом «РИА Новости» сообщила его жена Наталья. «Он очень долго болел, у него онкология была. Облучение мозга было», — пояснила она. Французов умер утром 9 декабря.

Леонид Французов был автором знаменитых монологов, которые исполняли звезды эстрады Владимир Винокур, Клара Новикова, Леонид Якубович, Евгений Петросян и многие другие. Он создавал сценарии для популярных телепрограмм «Аншлаг», «Спокойной ночи, малыши!», «Голубой огонек» и «Смехопанорама».

Писатель родился в Москве в 1938 году, окончил факультет журналистики МГУ и долгое время возглавлял Всероссийское объединение драматургов эстрады. Он был лауреатом четырех конкурсов на лучшее произведение для эстрады и цирка и автором нескольких книг.

Прощание с Леонидом Французовым пройдёт 12 декабря в ритуальном зале на Савеловском проезде в Москве. Похоронят артиста в подмосковном поселке Востряково.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
смерть онкология артисты
Материалы по теме
Умер автор монологов Винокура и Новиковой в «Аншлаге» Леонид Французов
Общество
Умер актер из «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников
Общество
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 16:18
В России стартовали заказы на новый Honda Vezel от 2,77 млн руб. Авто, 16:29
Россияне стали чаще совершать «покупки для удовольствия» Радио, 16:29
Госдума отклонила проект о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ Недвижимость, 16:24
Медведев назвал число набранных за 2025 год контрактников Политика, 16:23
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА Спорт, 16:23
Суд арестовал экс-мэра Иваново Общество, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских автопроизводителей в демпинге Бизнес, 16:16
Какие возможности девелоперы видят в инфраструктурных инвестициях Москвы Отрасли, 16:16
Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла Общество, 16:11
Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по силе рубля на ближайший год Инвестиции, 16:10
Гонку Кубка России по биатлону перенесли из-за аварии на электросети Спорт, 16:08
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии в России Общество, 16:04
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в мегаполисах России Недвижимость, 16:02