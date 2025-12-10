Названа причина смерти писателя Леонида Французова
Заслуженный артист России, писатель-сатирик Леонид Французов скончался на 88-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом «РИА Новости» сообщила его жена Наталья. «Он очень долго болел, у него онкология была. Облучение мозга было», — пояснила она. Французов умер утром 9 декабря.
Леонид Французов был автором знаменитых монологов, которые исполняли звезды эстрады Владимир Винокур, Клара Новикова, Леонид Якубович, Евгений Петросян и многие другие. Он создавал сценарии для популярных телепрограмм «Аншлаг», «Спокойной ночи, малыши!», «Голубой огонек» и «Смехопанорама».
Писатель родился в Москве в 1938 году, окончил факультет журналистики МГУ и долгое время возглавлял Всероссийское объединение драматургов эстрады. Он был лауреатом четырех конкурсов на лучшее произведение для эстрады и цирка и автором нескольких книг.
Прощание с Леонидом Французовым пройдёт 12 декабря в ритуальном зале на Савеловском проезде в Москве. Похоронят артиста в подмосковном поселке Востряково.
