В Огайо скончался 94-летний основатель группы The Four Lads Берни Туриш

Берни Туриш (третий слева) (Фото: Doug Griffin / Toronto Star / Getty Images)

В возрасте 94 лет скончался Берни Туриш, последний из основателей легендарной вокальной группы The Four Lads, чья музыка звучала в эфирах поп-радио в 1950-е годы. Он умер в хосписе в городе Норт-Олмстед (штат Огайо) в воскресенье, 8 декабря, менее чем через неделю после празднования 69-й годовщины свадьбы со своей женой Анджелой. Об этом сообщает Ideastream.

Группа The Four Lads оставила заметный след в музыке, записав 22 песни, вошедшие в Топ-40 американских чартов, пять из которых стали миллионными продажами: Moments to Remember; No, Not Much; Standing on the Corner; Who Needs You? и Istanbul (Not Constantinople).

Группа, начинавшая в конце 1940-х под названием Otnorots (обратное написание Toronto — Торонто), вскоре сменила название на The Four Lads. Берни Туриш не только исполнял партии, но и занимался аранжировками и сочинял песни для коллектива. Именно на одном из концертов группы в Кливленде в 1952 году он познакомился со своей будущей женой Анджелой, которая подошла к нему за автографом. В 1956 году они поженились, а в 1964-м переехали на ее родину, в Огайо.

Туриш покинул основной состав группы в 1972 году, чтобы проводить больше времени с семьей (у пары было четверо детей), но не оставил музыку. Позже он создал новый коллектив, в котором иногда выступал его бывший коллега Конни Кодарини, и продолжал давать концерты в Огайо вплоть до 2018 года.

За свой вклад в музыку Берни Туриш был включен в Зал славы канадской музыки (1984) и Зал славы вокальных групп США (2003). Его супруга отметила, что музыка всегда была его главной любовью.