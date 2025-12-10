 Перейти к основному контенту
Политика
0

Бастрыкин попросил разрешить возбудить дело против судьи из-за ДТП

«РИА Новости»: Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Гришина из-за ДТП
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин хочет возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина — поводом стало ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В Высшую квалификационную коллегию судей направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

Следствием предварительно установлено, что в апреле этого года автомобиль с Гришиным за рулем выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто, выполнявшим поворот. Водитель пострадавшего автомобиля получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Сам Гришин не получил травм.

По результатам проверки, проведенной управлением СК по Ярославской области, Бастрыкин просит разрешить возбудить дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по ней — ограничение свободы на срок до трех лет, лишение права управления транспортными средствами на тот же срок.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Александр Бастрыкин ДТП уголовное дело Высшая квалификационная коллегия судей
