 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Калифорнии оперного певца Сайкса зарезал его сын

В Калифорнии 71-летнего оперного певца Джубиланта Сайкса зарезал его сын
Джубилант Сайкс
Джубилант Сайкс (Фото: Michael Buckner / Getty Images)

В Калифорнии оперный певец Джубилант Сайкс, номинированный на премию «Грэмми», был зарезан в своем доме. По подозрению в убийстве задержан его 31-летний сын, сообщила полиция. Об этом пишет ABC News.

Джубилант Сайкс был убит в понедельник вечером, 9 декабря, в своем доме в Санта-Монии. Полиция прибыла по вызову о нападении, поступившему на номер 911. Звонившая — жена певца и мать подозреваемого — впустила офицеров в дом, где они обнаружили 71-летнего Сайкса с тяжелыми ножевыми ранениями.

Прибывшие на место медики пожарной службы констатировали смерть певца. В доме также находился его сын, 31-летний Майк Сайкс, которого полиция задержала без сопротивления. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

Орудие преступления было найдено на месте. По словам лейтенанта полиции Льюиса Гилмора, сын имеет историю психических заболеваний, но точные мотивы и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. «Полагаем, что это семейная трагедия, произошедшая внутри дома», — заявил он. Полиция подчеркнула, что инцидент является изолированным и не представляет угрозы для общества.

Дело будет передано в офис окружного прокурора Лос-Анджелеса для дальнейшего расследования.

Джубилант Сайкс был известным оперным певцом. Он участвовал в записи «Мессы» Леонарда Бернстайна, исполненной хором Университета Морган Стэйт и Балтиморским симфоническим оркестром, которая была номинирована на премию «Грэмми» в 2009 году.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
убийство гибель певец
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 14:48 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 14:48
Призер Олимпиады оценил шансы Коростелева и Непряевой попасть на Игры Спорт, 14:57
В Сургуте «обнальщики» отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн Крипто, 14:57
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
«Сбер» представил инновационные продукты в рамках экосистемы для жизни Отрасли, 14:47
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 14:47
Путин сменил заместителя Шойгу в Совбезе Политика, 14:43
В команде появился теневой лидер: что делать руководителю Образование, 14:41
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Комиссар ООН по правам человека назвал положение комитета «выживанием» Политика, 14:37
Донор с приводящей к раку генной мутацией стал отцом 197 детей в Европе Общество, 14:36
Переход на российское ПО: как сохранить данные, компетенции и инвестиции Радио, 14:30
Мосгорсуд отказался выпустить Мошковича под залог в миллиард рублей Общество, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
До пяти выросло число сбитых дронов, летевших в сторону Москвы Политика, 14:27