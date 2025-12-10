В Калифорнии оперного певца Сайкса зарезал его сын

Джубилант Сайкс (Фото: Michael Buckner / Getty Images)

В Калифорнии оперный певец Джубилант Сайкс, номинированный на премию «Грэмми», был зарезан в своем доме. По подозрению в убийстве задержан его 31-летний сын, сообщила полиция. Об этом пишет ABC News.

Джубилант Сайкс был убит в понедельник вечером, 9 декабря, в своем доме в Санта-Монии. Полиция прибыла по вызову о нападении, поступившему на номер 911. Звонившая — жена певца и мать подозреваемого — впустила офицеров в дом, где они обнаружили 71-летнего Сайкса с тяжелыми ножевыми ранениями.

Прибывшие на место медики пожарной службы констатировали смерть певца. В доме также находился его сын, 31-летний Майк Сайкс, которого полиция задержала без сопротивления. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

Орудие преступления было найдено на месте. По словам лейтенанта полиции Льюиса Гилмора, сын имеет историю психических заболеваний, но точные мотивы и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. «Полагаем, что это семейная трагедия, произошедшая внутри дома», — заявил он. Полиция подчеркнула, что инцидент является изолированным и не представляет угрозы для общества.

Дело будет передано в офис окружного прокурора Лос-Анджелеса для дальнейшего расследования.

Джубилант Сайкс был известным оперным певцом. Он участвовал в записи «Мессы» Леонарда Бернстайна, исполненной хором Университета Морган Стэйт и Балтиморским симфоническим оркестром, которая была номинирована на премию «Грэмми» в 2009 году.