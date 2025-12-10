 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Киеве найден мертвым сын первого украинского космонавта Каденюка

«РБК-Украина»: в Киеве нашли мертвым сына первого космонавта Каденюка
Фото: rospoint / Fotodom / Shutterstock
Фото: rospoint / Fotodom / Shutterstock

Тело 41-летнего сына первого украинского космонавта Леонида Каденюка Дмитрия нашли в квартире в Киеве, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

На теле погибшего были множественные порезы, а в руке лежал нож. По данным источников, характер травм может указывать на борьбу.

О смерти мужчины также сообщило издание «Страна.ua». Уточняется, что тело Дмитрия обнаружила утром 10 декабря его мать, лежащим у входной двери в квартиру. Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Издание отмечает, что после смерти Леонида Каденюка между родственниками продолжались споры о наследстве, включая четырехкомнатную квартиру в Печорском районе Киева. Космонавт скоропостижно скончался в начале 2018 года в возрасте 67 лет и не оставил завещания.

Леонид Каденюк — генерал-майор украинских ВВС, первый космонавт независимой Украины. Он был членом отряда космонавтов СССР, однако свой единственный полет в космос совершил на американском шаттле «Колумбия» уже после распада Советского Союза и перехода под подданство Украины в 1995 году.

