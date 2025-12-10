Умер автор монологов Винокура и Новиковой в «Аншлаге» Леонид Французов

Французову было 87 лет, в последние годы он боролся с раком

Леонид Французов (Фото: frantsuzov.ru)

Писатель-сатирик Леонид Французов, писавший сценарии для передачи «Аншлаг» и «Голубых огоньков», скончался на 88-м году жизни. Сообщение об этом появилось на официальном сайте автора, под его фотографией указана дата смерти – 9 декабря 2025 года.

Французов регулярно публиковал записи на своем сайте, подводя итоги каждого прошедшего года. В последней записи, размещенной по итогам 2024-го, писатель сообщил, что уже три года борется с раком.

Смерть артиста подтвердила ТАСС его жена. «Он очень долго болел», — сказала она.

Юморист Владимир Винокур написал в своем телеграм-канале: «Сегодня ушел из жизни прекрасный писатель-сатирик Леонид Михайлович Французов. Мы, все артисты, благодарны Леониду Михайловичу за его творчество и безграничный талант. Он подарил людям много добра и улыбок! Кланяюсь памяти великого человека».

Леонид Французов родился в Москве в 1938 году. После школы поступил в Государственное училище циркового искусства. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ и полностью посвятил себя литературной и концертной деятельности.

Французов — заслуженный артист России. Его произведения исполняли Владимир Винокур, Геннадий Ветров, Елена Воробей, Клара Новикова, Евгений Петросян. Он создал программу «За кулисами смеха», на сцене которой впервые выступали писатели-юмористы.