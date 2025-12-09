Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
Леонардо Ди Каприо был признан артистом года по версии журнала Time. Эта награда стала признанием его многолетней карьеры и успеха его последней работы — фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», где актер исполнил главную роль. Об этом пишет кинокритик издания Стефани Захарек.
В своей статье Захарек отмечает, что Ди Каприо «построил карьеру, которой позавидовали бы многие его коллеги». Его путь начался с глубокого увлечения кино в 15 лет, когда особое впечатление на него произвела игра Джеймса Дина. Уже в 1993 году он снялся в драме «Жизнь этого парня» вместе с Робертом Де Ниро. Тогда же он отказался от выгодного контракта с Disney ради сложной роли в независимой драме «Что гложет Гилберта Грейпа».
Вершиной карьеры стало получение «Оскара» в 2016 году за роль в фильме «Выживший». И, как подчеркивает Time, интерес зрителей к актеру не ослабевает. В 2025 году вышел фильм «Битва за битвой», где Ди Каприо сыграл немолодого революционера Боба Фергюсона, вынужденного скрываться и защищать свою дочь-подростка.
Актер в интервью говорил о риске, который взяла на себя студия, согласившись на этот оригинальный проект, не связанный с привычными франшизами. Риск оправдался: фильм не только получил восторженные отзывы критиков, но и собрал в мировом прокате более $200 млн к середине ноября. 8 декабря картина стала лидером по числу номинаций на «Золотой глобус — 2025» (девять категорий). В фильме также снялись Шон Пенн, Бенисио Дель Торо и Реджина Холл.
