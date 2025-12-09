 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Воевавший за ВСУ актер сериала «Слуга народа» погиб

Воевавший за ВСУ актер сериала «Слуга народа» Иван Кононенко погиб
Иван Кононенко
Иван Кононенко (Фото: comamiw / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, который снимался в популярном сериале «Слуга народа», погиб в зоне проведения военной операции. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Помимо «Слуги народа» Кононенко также исполнял эпизодические роли в ряде других украинских телесериалов.

Сериал «Слуга народа» был создан студией «Квартал 95». Роль президента Украины в нем исполнил Владимир Зеленский. По сюжету главный герой, учитель истории Василий Голобородько, неожиданно становится президентом, обещая бороться с коррупцией и кумовством в стране.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
гибель смерть актер
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 18:37 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 18:37
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 18:56
Насколько сильная магнитная буря накроет Землю. Инфографика Общество, 18:51
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Биржевые цены на серебро впервые в истории превысили $60 за унцию Инвестиции, 18:44
Пять российских судов заметили неподалеку от берегов Исландии Политика, 18:41
«Эффект Долиной». Опасно ли покупать жилье на вторичном рынке? ВидеоПодписка на РБК, 18:39 
«Билайн бизнес» упростил предпринимателям доступ к популярным нейросетям Отрасли, 18:37
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
«Пауза, а не разворот». Когда биткоин прервет затишье Крипто, 18:35
Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа Политика, 18:35
Британия ввела санкции против Дугина и телеграм-канала «Рыбарь» Политика, 18:27
Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы Спорт, 18:25
Мэр Реутова впал в кому после ДТП Общество, 18:25
Путин заявил, что отвоеванные у Украины земли всегда были частью России Политика, 18:23
Почему 70% франчайзи «Маслофф» открывают вторую и третью станцию Отрасли, 18:20