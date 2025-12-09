Воевавший за ВСУ актер сериала «Слуга народа» погиб

Иван Кононенко (Фото: comamiw / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, который снимался в популярном сериале «Слуга народа», погиб в зоне проведения военной операции. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Помимо «Слуги народа» Кононенко также исполнял эпизодические роли в ряде других украинских телесериалов.

Сериал «Слуга народа» был создан студией «Квартал 95». Роль президента Украины в нем исполнил Владимир Зеленский. По сюжету главный герой, учитель истории Василий Голобородько, неожиданно становится президентом, обещая бороться с коррупцией и кумовством в стране.