Воевавший за ВСУ актер сериала «Слуга народа» погиб
Украинский актер и спортсмен Иван Кононенко, который снимался в популярном сериале «Слуга народа», погиб в зоне проведения военной операции. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.
Помимо «Слуги народа» Кононенко также исполнял эпизодические роли в ряде других украинских телесериалов.
Сериал «Слуга народа» был создан студией «Квартал 95». Роль президента Украины в нем исполнил Владимир Зеленский. По сюжету главный герой, учитель истории Василий Голобородько, неожиданно становится президентом, обещая бороться с коррупцией и кумовством в стране.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили