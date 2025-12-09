Жену Макрона раскритиковали за оскорбление протестующих феминисток
Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит подверглась критике после того, как журнал Public опубликовал видео с ее резким высказыванием в адрес активисток-феминисток, передает Euronews.
Первая леди попала в кадр в парижском театре Folies Bergère в воскресенье, 7 декабря. Она прошла за кулисы, чтобы встретиться с комиком Ари Абиттаном, обвиненным в изнасиловании три года назад и недавно оправданным. Тот сообщил Макрон о своем опасении увидеть в зале протестующих феминисток. Накануне они приходили на шоу в масках с лицом Аббитана и сорвали выступление.
«Мы их выгоним», — ответила, смеясь, супруга президента. Для описания активисток она также использовало слово, обозначающее женскую особь собаки, в сочетании с эпитетом «грязные».
После обнародования видео ряд оппозиционных политиков и медийных персон назвали слова Макрон недопустимыми для первой леди и оскорбляющими женщин, отмечает издание.
Однако в офисе президента Франции скандальный комментарий Макрон посчитали обменом мнениями, который «следует рассматривать лишь как критику радикального метода» протестующих.
В мае 2025 года в прессе и соцсетях широко обсуждали видео с пощечиной, которую Брижит Макрон отвесила мужу на борту президентского самолета перед выходом из салона. Елисейский дворец тогда призвал не строить никаких «теорий заговора» и назвал случившееся «моментом близости».
