Политика⁠,
0

Жену Макрона раскритиковали за оскорбление протестующих феминисток

Брижит&nbsp;Макрон
Брижит Макрон (Фото: Benjamin Cremel-WPA Pool / Getty Images)

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит подверглась критике после того, как журнал Public опубликовал видео с ее резким высказыванием в адрес активисток-феминисток, передает Euronews.

Первая леди попала в кадр в парижском театре Folies Bergère в воскресенье, 7 декабря. Она прошла за кулисы, чтобы встретиться с комиком Ари Абиттаном, обвиненным в изнасиловании три года назад и недавно оправданным. Тот сообщил Макрон о своем опасении увидеть в зале протестующих феминисток. Накануне они приходили на шоу в масках с лицом Аббитана и сорвали выступление.

Би-би-си узнала, как жена Макрона готова доказать свой пол
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

«Мы их выгоним», — ответила, смеясь, супруга президента. Для описания активисток она также использовало слово, обозначающее женскую особь собаки, в сочетании с эпитетом «грязные».

После обнародования видео ряд оппозиционных политиков и медийных персон назвали слова Макрон недопустимыми для первой леди и оскорбляющими женщин, отмечает издание.

Однако в офисе президента Франции скандальный комментарий Макрон посчитали обменом мнениями, который «следует рассматривать лишь как критику радикального метода» протестующих.

В мае 2025 года в прессе и соцсетях широко обсуждали видео с пощечиной, которую Брижит Макрон отвесила мужу на борту президентского самолета перед выходом из салона. Елисейский дворец тогда призвал не строить никаких «теорий заговора» и назвал случившееся «моментом близости».

Денис Малышев
Франция Брижит Макрон феминистки скандал Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
